Sky – Verso Verona-Napoli, quasi sciolti i dubbi di formazione di Antonio Conte: le ultimissime

Quasi sciolti gli ultimi dubbi di formazione per l’esordio ufficiale in campionato del Napoli di Antonio Conte. Secondo le ultime rivelate da Sky Sport, in attacco Raspadori dovrebbe spuntarla su Simeone, con Buongiorno titolare in difesa in recupero dall’infortunio occorso nei giorni scorsi. L’unico cambio rispetto al Modena dovrebbe essere Rrahmani titolare da braccetto di destro e Di Lorenzo più alto, nella posizione di quinto a destra, con Spinazzola dall’altro lato; Mathias Olivera pronto a completare il terzetto difensivo sul lato sinistro. Di seguito il possibile undici titolare:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.