Sky – Telenovela Lukaku, deciso l’affondo a prescindere da Osimhen: gli aggiornamenti

Conte chiama, il Napoli risponde, con il mercato dei partenopei che sembra esserci acceso negli ultimi due giorni, a seguito delle dichiarazioni del tecnico azzurro che preannunciava una stagione difficile in mancanza di nuovi innesti. Continua a tener banco in casa partenopea la situazione Osimhen, che gli azzurri vorrebbero cedere per far cassa, ma risulta più difficile del previsto incrociare le esigenze del club e quelle del bomber nigeriano.

Secondo l’esperto di calciomercato diSky, Luca Cilli, ADL avrebbe deciso di affondare il colpo per Romelu Lukaku a prescindere dalla permanenza di Osimhen, con il serio rischio che a fine mercato il Napoli possa ritrovarsi in squadra entrambi…