Sky, Raspadori: “Bisogna resettare tutto, non dobbiamo lasciarci condizionare dalle voci”

Jack Raspadori, attaccante del Napoli al termine della gara persa contro il Verona, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Alla prima difficoltà ci siamo sciolti, bisogna resettare tutto a livello mentale. Dobbiamo essere forti, non siamo in grado di reagire a queste situazioni. Bisogna lavorare su tutto ciò perchè è stato un secondo tempo che non possiamo accettare.

Mentalmente dobbiamo dimenticare il passato ed andare in campo in modo diverso, nel primo tempo abbiamo giocato meglio. Non si può fare un passo indietro dopo una singola situazione negativa.

Dobbiamo pensare a noi stessi, uno per uno, senza pensare ad altre cose. Dobbiamo avere zero alibi, non possiamo pensare che qualche voce esterna ci fa fare una gara come quella di oggi”.