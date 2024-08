Sky, Conte: “Chiedo scusa ai Napoletani, mercato? Bisogna migliorare su alcuni aspetti”

Dopo la sconfitta per 3-0 a Verona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole dopo il debutto amaro:

“Bisogna sicuramente chiedere umilmente scusa ai napoletani, sono io l’allenatore e mi assumo tutte le responsabilità possibili. La prestazione nella ripresa non si può accettare, sono figlie di un qualcosa, però lavoreremo tanto.

Oltre al mercato, mi preoccupa vedere che nel secondo tempo alle prime difficoltà ci siamo sciolti come la neve, nel mercato possono arrivare 1,2,3, anche 4 calciatori, ma questo problema va risolto non è semplice risolverlo. Osimhen si è allenato a parte da inizio ritiro, perchè non gioca? Bisogna chiederlo alla società. Al di là del giocatore bisogna avere un atteggiamento con più personalità e voglia. I ragazzi nelle difficoltà fanno molta fatica; è grave e non la si allena in poco tempo. Dobbiamo crescere di mentalità.

A voi media serve il Conte che fa polemica, io però credo di avere l’esperienza di dire determinate cose. Non parlo per non prendere le responsabilità; io metto sempre la faccia, come stasera, dico che la colpa è la mia e chiedo scusa ai tifosi azzurri”.