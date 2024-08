David Neres è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. La conferma arriva direttamente dall’account X di Fabrizio Romano:

“David Neres al Napoli, here we go! Accordo siglato con il Benfica per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Piano confermato: David parte oggi per l’Italia con visite mediche programmate per lunedì, come già rivelato. Il Napoli ora è impegnato con altri acquisti mentre Neres è finalmente a posto”.