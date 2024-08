Manna a DAZN prima di Verona-Napoli: “Rosa incompleta, lavoriamo per essere competitivi”

Il nuovo ds azzurro ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Verona-Napoli, esordio in Serie A per il Napoli di Antonio Conte: Tornando alle parole di ieri di Conte, qual è la posizione della società? “Con l’allenatore noi condividiamo tutto: strategie di mercato le sue parole e il suo pensiero. Noi non siamo contenti in questo momento, non siamo ancora al completo. Stiamo lavorando per completare le rosa. La situazione non è facile.”

Qual è lo stato della situazione legata ad Osimhen? “Victor vuole andar via, cerchiamo una soluzione: sappiamo però che per costi dell’operazione non è un giocatore per tutti. Cerchiamo una soluzione che faccia contenti tutte le parti in causa.”

Quando si prende Conte si accetta tutto di lui; anche dichiarazioni di un certo tipo. Le sue parole di ieri fanno parte di questo ragionamento, giusto? “Si è naturale ciò che lui ha detto ieri. Noi stessi volevamo allestire una squadra più completa e arrivare meglio alla gara di oggi. Purtroppo non è stato possibile. Per arrivare a certi risultati c’è bisogno anche di tempo. Rimangono 12 giorni per completare la rosa.”

Avete chiuso David Neres? “Ancora no, è in Italia ma in vacanza.”