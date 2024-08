Di Lorenzo a DAZN nel pre partita di Verona-Napoli: “Siamo pronti, c’è voglia di fare bene”

Il capitano degli azzurri ha parlato ai microfoni di DAZN a ridosso dell’esordio in campionato: Dopo un’estate in cui si è parlato molto di te, sei stato al centro di parecchie voci di mercato, come ti senti? “Ho tanta voglia di ricominciare, quella è stata una parentesi che appartiene al passato. La stagione sarà lunga ma siamo pronti.”

Ieri Conte ha parlato di rivoluzione; tu che ruolo hai in questo processo che attraverserà la squadra? “Io sono il capitano ed assieme ad altri giocatori più rappresentativi devo dare l’esempio, dobbiamo far capire ai nuovi cosa significa giocare nel Napoli. Tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità.”

Nella conferenza stampa di ieri Conte ha speso belle parole per te; che rapporto hai con lui? “Ho apprezzato da subito le sue qualità umane e come allenatore; sono sicuro che seguendolo cresceremo molto e faremo bene.”