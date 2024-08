Sky – Le probabili formazioni di Verona-Napoli, i possibili undici della prima in campionato di Antonio Conte

Domani sera il Napoli torna a giocare in Serie A, dopo aver debuttato in un match ufficiale già sabato scorso contro il Modena in Coppa Italia. Al Bentegodi contro il Verona ci sarà il ritorno su una panchina di Serie A per Antonio Conte, che sembra aver già scelto gran parte della formazione titolare. Sky nelle sue probabili formazioni parla di una formazione molto simile a quella vista contro il Modena, con la sola differenza di Olivera inserito come braccetto di sinistra nella difesa a 3 e Di Lorenzo che avanza nei 4 di centrocampo. Per il resto Conte si affida alle certezze azzurre, con Spinazzola pronto a fare il suo debutto, mentre per Buongiorno bisogna valutare meglio la distorsione che ha subito. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli (3421) – Meret; Rrahmani; Buongiorno; Olivera; Spinazzola; Anguissa; Lobotka; Di Lorenzo; Kvaratskhelia; Politano; Raspadori