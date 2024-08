Moretto: “Nuovo nome per il centrocampo del Napoli, è Ivan Martin del Girona, ha una clausola rescissoria”

Nuove nome per il centrocampo azzurro, con il Napoli che vuole in tutti i modi regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi in mediana. Il nome arriva direttamente dalla Spagna, più precisamente dalla Cenerentola della passata stagione, il Girona. A riferirlo è il giornalista di Relevo Matteo Moretto, che su X ha parlato di Ivan Martin, centrocampista del per cui il Napoli ha chiesto informazioni, e che è stato informato dell’interesse. Gli azzurri stanno studiando le possibili condizioni per fare un’offerta al sodalizio spagnolo. Nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria di 12 milioni di euro.