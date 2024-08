L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’affare di David Neres-Napoli. Secondo il quotidiano sono ventotto milioni per il cartellino dell’esterno brasiliano del Benfica, a lungo inseguito dal Napoli. L’accordo è stato raggiunto di fatto ieri pomeriggio. Il giocatore è atteso in Italia fra domani sera e lunedì. Subito dopo il suo arrivo sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, prima di proseguire per Napoli dove firmerà il contratto con il club azzurro. Per lui già stabilito un ingaggio da circa tre milioni netti annui, dunque quasi un milione in più di quanto ha percepito in Portogallo.