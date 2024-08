L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata alle trattative per Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’offerta successiva del Napoli è stata fatta sulla base di 25 milioni più cinque di bonus. Troppo grande la distanza fra le parti per pensare di poter arrivare a un’intesa. Perciò il Napoli sta provando ad inserire nell’operazione anche Osimhen, che tuttavia continua ad aspettare il Psg. L’impressione è che, pure nel caso in cui nell’operazione Lukaku venga inserita anche a favore del Napoli un giocatore quale parziale contropartita tecnica, la trattativa resti complicata. Il Chelsea potrebbe sedersi al tavolo ragionando sul prestito oneroso di Osimhen, che però vorrebbe invece un trasferimento solo a titolo definitivo.