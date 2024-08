L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il prossimo innesto sarà quello di Billy Gilmour, 23 anni, centrocampista del Brighton, per il quale la lunga trattativa è ormai al rush finale. L’accordo potrebbe arrivare intorno ad inizio settimana. Da una base di circa dodici milioni per il trasferimento a titolo definitivo, si parla di un’intesa intorno ai quindici milioni, bonus compresi.