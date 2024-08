Conte: “Mi aspettavo una situazione migliore, ho avuto difficoltà a trovare sorprese positive, mi aspettavo di meglio”

In conferenza stampa è intervenuto oggi Antonio Conte, che ha parlato per anticipare la sfida di domani sera al Bentegodi contro il Verona. Tra le altre cose chieste al tecnico salentino se si aspettasse una situazione come quella attuale, con un Napoli in forte fase di cambiamenti, tra cessioni e possibili acquisti. Queste le sue parole: “Mi aspettavo una situazione migliore, con delle sorprese positive. Ho avuto difficoltà a trovarle, mi aspettavo di meglio. Siamo qui per lavorare e riuscire a fare delle valutazioni in maniera obiettiva. Nelle altre squadre ci sono situazioni già consolidate, mentre noi siamo all’anno 0 rispetto alle altre”.