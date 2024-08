LIVE – Conte in conferenza stampa prima di Verona-Napoli: seguila live su MondoNapoli!

Quasi tutto pronto per l’esordio in campionato del Napoli di Antonio Conte. I partenopei affronteranno il Verona al Bentegodi come gara inaugurale della stagione 2023/2024. Segui la conferenza live su MondoNapoli!

Inizia la conferenza stampa!

E’ soddisfatto del lavoro fatto con la squadra finora? “E’ più di un mese che lavoriamo con i ragazzi. Quello che stiamo facendo mi soddisfa, vedo dei ragazzi che vogliono crescere e ciò mi entusiasma. Per quanto riguarda il mercato è una situazione complicata, mi dispiace”.

Qual è il mantra di questo inizio di stagione? “Il nostro mantra è quello di dare il 200%. Dobbiamo andare oltre i nostri limiti perché è un momento molto critico per il Napoli, C’è bisogno di una ricostruzione totale. Osimhen-Lukaku? Non parlo di giocatori che non fanno parte del Napoli”.

Dove ha insistito negli allenamenti per quanto riguarda l’intensità? “Cerchiamo di migliorare i ragazzi sotto ogni punto di vista. Sono allenamenti normali, chi non è abituato fa più fatica all’inizio. Ciò che si fa in allenamento poi si riporta in partita, così che sarà più semplice”.

Il Napoli è stato messo in griglia all’8 posto. E’ d’accordo? “Queste sono statistiche che vengono fatte secondo parametri, anche quelli dello scorso anno. Penso sia così, anche se questi parametri cambiano di anno in anno. Il decimo posto dello scorso anno non è stato un caso, ve lo garantisco”.

E’ superfluo parlare di obiettivi ora? “Siamo all’inizio della ricostruzione, sono qui da 1 mese. Oggi dire delle cose è molto difficile, siamo in una fase difficile e sarà un’annata in cui soffriremo. Dobbiamo essere tutti uniti e dare il massimo”.