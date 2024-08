L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo acquisto del Napoli ovvero David Neres. Secondo il quotidiano Antonio Conte lo ha spiegato chiaramente al termine di Napoli-Modena di sabato. Il passaggio al 3-4-2-1 sarà per gli esterni d’attacco un’evoluzione importante. Questo perchè effettueranno meno corse all’indietro in fascia, possibilità di alternare giocate sull’esterno a momenti in cui ci si può accentrare e concedere meno punti di riferimento agli avversari. Lo scenario migliore per un calciatore come David Neres che, con il suo estro e con l’imprevedibilità può alzare il livello tecnico offensivo. L’accordo con il Benfica è stato raggiunto. Al club portoghese vanno 25 milioni più 5 di bonus, al calciatore, che firmerà un quinquennale 3 milioni all’anno. Il brasiliano svolgerà le visite a breve, dovrebbe essere lunedì il giorno indicato.