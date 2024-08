L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il debutto in campionato a Verona. Secondo il quotidiano Conte ha fatto le sue scelte di formazione per Verona-Napoli. Il tecnico leccese schiererà il classico 3-4-2-1 su cui sta lavorando da inizio ritiro di Dimaro. Ci sarà Meret tra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera a comporre il terzetto difensivo, qualora Buongiorno non recuperi. Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola a centrocampo; Politano, Kvaratskhelia a supporto della punta che sarà Raspadori.