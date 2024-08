L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano Manna ha portato avanti dei colloqui per Scott McTominay, 27 anni, del Manchester United. Un profilo esperto, con forza fisica, dinamismo e inserimenti che però i Red Devils valutano 30 milioni di euro pur essendo all’ultimo anno di contratto. Ma anche il giocatore, in termini di stipendio, ha avanzato richieste che risultano troppo alte. L’allenatore Ten Hag conferma anche di voler tenerlo. Manna ripensa dunque a Manu Koné, centrocampista francese del Gladbach e profilo che apprezza da tempo, anche se i costi sono alti.