Sky – Napoli, Gilmour può chiudersi in giornata: cosa manca

Secondo quanto riportato dall’edizione di Sky Sport 24 delle 19.00, il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di Billy Gilmour. Il ds Manna è a Londra per seguire diverse piste da Lukaku a Neres. Per quanto riguarda il calciatore del Brighton, l’accordo già c’è e va formalizzata l’intesa con il club inglese.

La fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro, per i colleghi di Sky anche nella giornata di oggi. Successivamente, il 23enne partirebbe subito per Napoli per mettersi a disposizione di Antonio Conte.