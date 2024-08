McTominay nel mirino di Manna – Serve un’offerta importante allo United

McTominay è il nuovo nome per il centrocampo del Napoli dopo l’affare Brescianini sfumato.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista scozzese costerebbe 30 milioni: “Scott McTominay, 27 anni e 191 centimetri d’altezza, potrebbe lasciare il Manchester United. Ma ha una valutazione molto elevata, circa 30 milioni, sebbene sia all’ultimo anno di contratto. La stagione appena trascorsa è stata decisamente positiva per il mediano scozzese: 10 i gol messi a segno tra campionato e coppe in 47 gare e una rete messa segno agli Europei contro la Svizzera. Manna in questi giorni ne

parlerà con il Manchester United, sa che il prezzo di partenza è elevato e sa anche che un’eventuale cessione in prestito sarebbe possibile solo se il giocatore rinnovasse prima il contratto con lo United”.