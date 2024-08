Di Marzio – Lukaku, il Chelsea abbassa le pretese: la nuova offerta del Napoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Chelsea sembrerebbe essersi ammorbidito per quanto riguarda la vendita di Romelu Lukaku. Il noto esperto di calciomercato scrive che la giornata di oggi, 14 agosto, è stata positiva per i colloqui tra il Napoli e il club inglese.

Il Chelsea sembrava inamovibile per quanto riguarda la clausola di 43 milioni, ma oggi il ds Manna sembra essere riuscito ad ammorbidire le richieste dei blues. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Stando alle ultime novità, da parte del Chelsea – per la prima volta – c’è la disponibilità a cedere Lukaku ad una cifra minore. Come raccontato dalla nostra redazione, il Napoli ha offerto al club inglese una cifra pari a 25 milioni di euro più 5 di bonus. Nei prossimi giorni, le parti resteranno in continuo contatto”.