CorrSport – Manna cerca il blitz per Lukaku: netta la volontà del Napoli

Giovanna Manna, direttore sportivo del Napoli, si trova ancora a Londra per definire l’affare Lukaku.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe acquistare il belga anche slegato dalla cessione di Osimhen: “Il Napoli a casa di Lukaku. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è sbarcato a Londra per aff rontare più questioni e sciogliere una serie di nodi – vecchi e nuovi – affi nché il mercato del club possa completarsi nel più breve tempo possibile. Tra questi c’è anche il centravanti belga, per il quale il club azzurro è anche disposto a chiudere indipendentemente dalla partenza di

Osimhen”.