Manna a Londra, blitz per Gilmour e Lukaku: gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli sta lavorando per quanto riguarda il mercato in entrata per fornire ad Antonio Conte il prima possibile i rinforzi richiesti. Per questo motivo, il direttore sportivo Manna è in partenza direzione Londra per un blitz per due giocatori: Gilmour e Lukaku.



Manna è a Londra con l’obiettivo di chiudere l’arrivo a Napoli di Gilmour, ritenuto la prima scelta in mediana da Conte. Il club azzurro aveva offerto 10 milioni di euro più bonus. Il Brighton ha rifiutato, chiedendo 12 milioni di euro più tre di bonus.

Non solo Gilmour, ma anche Lukaku. L’obiettivo di Manna a Londra è capire se si può sbloccare la trattativa per l’attaccante belga. Gli azzurri hanno fatto un’offerta verbale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese.

Sono previsti, quindi, nei prossimi giorni vari appuntamenti per almeno un paio di giorni per il direttore del Napoli che proverà a tornare in Italia con nuovi giocatori per Antonio Conte.

FONTE: GDM