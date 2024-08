Napoli, si accelera per il mercato: tre colpi già in canna, nodo Osimhen-Lukaku

Il caldo rovente del mese di agosto si riflette con negli ultimi giorni di mercato del Napoli, con gli azzurri che proveranno ad accelerare sulle principali operazioni di mercato in essere per completare la rosa dopo le lacune emerse nel primo impegno ufficiale col Modena. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe già l’accordo con David Neres, con il club al lavoro per limare gli ultimi dettagli col Benfica, orientato ad accettare l’offerta da 25 milioni più bonus.

Sempre vivo l’interesse per Marco Brescianini del Frosinone, sul quale ci si attende l’affondo a giorni, assieme a quello per Billy Gilmour del Brighton: lo scozzese non è stato neanche convocato per l’impegno in amichevole degli inglesi col il Villareal, un segnale chiaro, con conte che lo ha già allenato ai tempi delle giovanili del Chelsea. Il vero caso da risolvere resta quello dell’intreccio dell’estate, Osimhen out e Lukaku in, con tempistiche e formule che rappresentano il più grande punto interrogativo.