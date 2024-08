CorrSport – Napoli ancora troppo work in progress, qualcosa si vede ma urge risolvere la grana Lukaku

Primo turno di Coppa Italia superato grazie ad un imperforabile Meret. E’ la sintesi perfetta del primo match ufficiale della stagione del Napoli, raccontata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Nel primo tempo si è visto qualcosa di preoccupante, sembrava il Napoli dello scorso anno: mai pericoloso, prevedibile, nessun cambio di ritmo. Nella ripresa si sono finalmente viste le caratteristiche della squadra di Antonio Conte: ritmi alti, pressione alta, recupero del pallone. Persino un inaspettato cambio di modulo, col finale a quattro in difesa. Nonostante l’avversario davanti a sé non era il Real Madrid, ma il Modena, che ha persino da recriminare per un incrocio dei pali colpito nel primo tempo.

Il Napoli è un cantiere aperto: in campo e sul mercato. Conte sta procedendo per esclusione. Giorno dopo giorno sta stabilendo chi può giocare nel suo Napoli e chi no, e fino ad ora i promossi sono davvero pochi, sembra di rivedere il concetto di titolarissimi che apparteneva alla prima epoca di Mazzarri, un’era calcistica fa, con in campo sempre con gli stessi undici.

L’emergenza principale continua ad essere quella dell’attaccante, con il Napoli che gioca già come se davanti avesse Lukaku, ma il belga per ora si è materializzato solo a San Gregorio Armeno. Dopo un mese di Conte a Napoli qualcosa si comincia a vedere, ma gli azzurri sono ancora un cantiere aperto”.