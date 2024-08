CorrSport – Meret salva il Napoli, primo obiettivo centrato ma urge la mano del mercato

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport celebra la grande prestazione di Alex Meret, che regala al Napoli la vittoria nel primo impegno ufficiale della stagione. Sorprende che ci si aspettava la partita si risolvesse con un lampo di genio di uno degli uomini offensivi di Conte, ed invece è il criticatissimo estremo difensore azzurro a regalare la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia.

“Conte probabilmente avrebbe immaginato un debutto più agevole, si legge sull’edizione odierna del quotidiano, ma il Modena di Bisoli, grazie ad una difesa bassa e una squadra messa bene in campo, ha ben figurato contro un Napoli apparso indietro e incompleto: urgono alternative a centrocampo e manca come l’aria un centravanti capace di dialogare con i trequartisti, spaventare i centrali e catturare i cross che piovono dalle fasce. La palla passa al mercato, che dovrà cercare di apportare i giusti miglioramenti, anche perché domenica c’è l’Hellas in campionato a Verona…”.