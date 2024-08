Sky – Al Maradona arriva il Modena, la probabile formazione scelta da Conte: Raspadori da numero 9

Al Maradona stasera inizia la stagione del Napoli, che alle 21.15 affronta il Modena nei 32esimi di Coppa Italia dopo il decimo posto della passata stagione. Per gli azzurri ancora tanti i movimenti di mercati a cui pensare, il più importante è sicuramente Victor Osimhen, ancora alla ricerca di una sistemazione per dire addio. Proprio per questo motivo come riportato da Sky nelle sue probabili formazioni il nigeriano non sarà in campo, e verrà sostituito da Giacomo Raspadori, che ricoprirà il ruolo di falso nove. Al fianco dell’ex Sassuolo ci saranno Politano e Kvaratskhelia, al momento inamovibili dietro la punta. Per questa prima sfida ufficiale il mister azzurro Antonio Conte si affida a Di Lorenzo come braccetto nella difesa a 3 e a Pasquale Mazzocchi come esterno a tutta fascia. Queste le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1) – Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Mazzocchi; Anguissa; Lobotka; Spinazzola; Kvaratskhelia; Politano; Raspadori