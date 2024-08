Serie A, comunicati i numeri di maglia: la scelta di Buongiorno, Marin e Spinazzola

Circa una settimana e torna la Serie A. Prima, però, il Napoli ha “la pratica Modena” da smaltire, ossia, i 32esimi di Coppa Italia. Intanto, sul sito della Lega Serie A sono stati ufficializzati i numeri dei calciatori di tutte le rose. Ovviamente, sono presenti anche quelli del nuovo Napoli di Antonio Conte. Confermate molte indiscrezioni, come il numero 4 per Alessandro Buongiorno. Walid Cheddira (in attesa di un prestito?) ha scelto la numero 11. Rafa Marin avrà la numero 16, Leo Spinazzola ha confermato il numero 37 usato anche in amichevole. In dubbio il futuro di Folorunsho, ma scenderà comunque in campo col numero 90. Questo l’elenco completo:

1 – Alex Meret

3 – Natan

4 – Alessandro Buongiorno

5 – Juan Jesus

6 – Mario Rui

9 – Victor Osimhen

11 – Walid Cheddira

12 – Claudio Turi

13 – Amir Rrahmani

14 – Nikita Contini

16 – Rafa Marin

17 – Mathias Olivera

18 – Giovanni Simeone

21 – Matteo Politano

22 – Giovanni Di Lorenzo

23 – Alessio Zerbin

24 – Jens Cajuste

25 – Elia Caprile

26 – Cyril Ngonge

30 – Pasquale Mazzocchi

37 – Leonardo Spinazzola

68 – Stanislav Lobotka

70 – Gianluca Gaetano

74 – Coli Saco

77 – Khvicha Kvaratskhelia

78 – Gennaro Iaccarino

81 – Giacomo Raspadori

90 – Michael Folorunsho

94 – Francesco Mezzoni

99 – Andrè-Frank Zambo Anguissa