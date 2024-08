LIVE – Napoli-Modena 0-0: si riparte col secondo tempo!

Si scrive Napoli-Modena, si legge “l’inizio della stagione del riscatto”. Stasera in un Maradona gremito gli azzurri di Antonio Conte iniziano la nuova stagione, un percorso che promette di essere l’anno del riscatto dopo l’ultima triste ed opaca stagione. Benvenuti nella nostra diretta testuale, dove in diretta dall’arena di Fuorigrotta vi aggiorneremo sulla gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

55′ – Spinazzola sulla fascia serve Lobotka che per poco, dal limite dell’area, non mette in porta una bomba. Nulla di fatto, si resta sullo 0-0. Poco dopo anche Mazzocchi sfiora il vantaggio con un tiro che termina altissimo.

45′ – Inizia il secondo tempo: al Modena l’onere di battere il calcio d’inizio.

45′ FINE PRIMO TEMPO – Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Il Napoli è padrone del suo campo, ma poco concreto. Il Modena spaventa spaventa gli azzurri due volte, soprattutto con la traversa di Palumbo.

44′ – Spinazzola si mette in proprio, entra in area e prova il diagonale a tu per tu con Gagno. Il tiro viene deviato in angolo.

37′ – Raspadori trova il gol del vantaggio, ma è tutto fermo: l’attaccante partenopeo si porta il pallone fuori prima di “circumnavigare” Gagno e spedire la sfera in rete.

35′ – Traversa per il Modena! E’ Palumbo a colpire il legno orizzontale con un tiro dalla distanza.

24′ – Il Napoli risponde con Anguissa che riceve al limite da Kvaratskhelia. Il tiro del numero 99 viene deviato in angolo.

21′ – Ci prova Palumbo che a tu per tu con Meret divora il gol dello 0-1. La palla arriva comoda tra le braccia del numero 1 azzurro.

4′ – Prima occasione azzurra: Spinazzola crossa al centro, perfetto per Mazzocchi. L’ex Salernitana non colpisce bene di testa e spedisce il pallone alto.

1′ – Inizia la gara: il Napoli batte il calcio d’inizio.

Ore 20:42 – Sono state pubblicate le formazioni ufficiali. Queste le scelte di Conte e Bisoli:

Napoli: Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Mazzocchi; Anguissa; Lobotka; Spinazzola; Kvaratskhelia; Politano; Raspadori.

Modena: Gagno; Caldara; Zaro; Pergreffi; Cotali;Magnino; Battistella; Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi.