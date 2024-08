LIVE – E’ iniziata Napoli-Modena!

Si scrive Napoli-Modena, si legge “l’inizio della stagione del riscatto”. Stasera in un Maradona gremito gli azzurri di Antonio Conte iniziano la nuova stagione, un percorso che promette di essere l’anno del riscatto dopo l’ultima triste ed opaca stagione. Benvenuti nella nostra diretta testuale, dove in diretta dall’arena di Fuorigrotta vi aggiorneremo sulla gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

4′ – Prima occasione azzurra: Spinazzola crossa al centro, perfetto per Mazzocchi. L’ex Salernitana non colpisce bene di testa e spedisce il pallone alto.

1′ – Inizia la gara: il Napoli batte il calcio d’inizio.

Ore 20:42 – Sono state pubblicate le formazioni ufficiali. Queste le scelte di Conte e Bisoli:

Napoli: Meret; Di Lorenzo; Buongiorno; Rrahmani; Mazzocchi; Anguissa; Lobotka; Spinazzola; Kvaratskhelia; Politano; Raspadori.

Modena: Gagno; Caldara; Zaro; Pergreffi; Cotali;Magnino; Battistella; Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi.