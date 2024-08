Romano: “Osimhen vuole andare via, ma non in prestito. Il Chelsea lo vuole a una sola condizione”

Fabrizio Romano ha dato importanti aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen. Attraverso il suo profilo X, il noto esperto di mercato ha sottolineato come l’intenzione del bomber sia di lasciare Napoli, ma non vuole ridursi lo stipendio o andare via in prestito. Il Chelsea è ancora attivo sul mercato e prenderebbe Osimhen soltanto nel caso in cui la sua posizione cambi. Questo è quanto si legge dal post su X:

“Il Chelsea potrebbe essere ancora attivo sul mercato dei giocatori offensivi anche dopo Neto e Omorodion.

Osimhen ha intenzione di andarsene, ma non ha intenzione di ridursi lo stipendio/accettare il prestito diretto.

Il Chelsea è ancora interessato SOLO nel caso in cui le condizioni dell’affare/la posizione di Osimhen cambino… mentre il Napoli insiste per Lukaku“.