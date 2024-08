Radio Crc – Folorunsho alla Lazio, ore calde: non ha convinto Conte

Il futuro di Michael Folorunsho potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo Radio Crc, l’emittente ufficiale del club partenopeo, il centrocampista ex Verona è destinato a lasciare gli azzurri.

Ecco quanto riporta l’emittente: “Folorunsho andrà via. E’ una trattativa caldissima: è destinato all’uscita. Folorunsho è vicino alla cessione: la Lazio dovrebbe essere la sua destinazione. Conte non lo considera adatto a sostituire Anguissa, ha indicato altri giocatori. Gli piace Marco Brescianini. Conte vuole vincere, è venuto a Napoli per questo. Non è autolesionista: se ritiene che un calciatore non sia adatto al suo gioco ed altri sì, aspettiamo e diamogli fiducia. Il giudice finale sarà solo il campo”.