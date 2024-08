Il Mattino – Ritiro a Castel di Sangro: c’è il rinnovo! I dettagli

Nel 2020, a causa del Covid, il Napoli fu costretto ad annullare il suo ritiro a Dimaro perché troppo distante. La soluzione era a due ore dalle pendici del Vesuvio: Castel di Sangro, in provincia di L’Aquila. Negli anni successivi, il club ha così optato per un doppio ritiro, prima a in Trentino e poi in Abruzzo. Quasi come ad accontentare sia i tifosi residenti al nord che quelli al sud. E proprio per questi ultimi tifosi Il Mattino dà una bella notizia: con l’invio di una PEC al governatore Marco Masilio, il Napoli ha esercitato l’opzione per altri sei anni. Dunque, gli azzurri prepareranno la stagione a Castel di Sangro fino al 2031. Un idillio che farà bene soprattutto all’economia locale come già sta facendo.