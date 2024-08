Dopo aver saltato tutte le amichevoli di preparazione estiva, Victor Osimhen sarà assente – quantomeno dal primo minuto – anche contro il Modena. A riportarlo è la redazione di Sky Sport, secondo la quale sarà Giacomo Raspadori il centravanti titolare nella gara di Coppa Italia di sabato.

Ecco quanto riferito da Sky: “La situazione Osimhen sta davvero bloccata e il Napoli non vorrebbe rimanerne prigioniero, ecco perché l’idea e la tentazione di provare ad anticipare un po’ le mosse, che potrebbe significare anche portare Lukaku già a Napoli. Questo dà la dimensione di quanta fretta ci sia o quantomeno quanto si voglia dare a Conte la possibilità di allenare e mettere in campo il suo Napoli. In questo momento ha sì altre soluzioni lì davanti, ma col Modena in Coppa Italia ci giocherà Raspadori, che per profilo e per caratteristiche non è il centravanti di Antonio Conte“.