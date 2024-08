Sky – Di Marzio: “Gaetano-Parma? Nuovo no del Napoli. Le cifre”

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio ha svelato importanti novità riguardanti il futuro di Gianluca Gaetano.

Ecco quanto si legge: “Il Parma per Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, ha offerto 8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus. Il Napoli, invece, per il giocatore continua a chiedere 12 milioni di euro”.

Poi continua: “Il club azzurro ha così rifiutato l’offerta degli emiliani per il giocatore. Da capire se per lui potrà tornare in pista il Cagliari, club con cui ha giocato in prestito la seconda metà della scorsa stagione”.