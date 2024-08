L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione riguardante Victor Osimhen. Secondo l’emittente televisiva il Chelsea sta chiudendo per Omorodion e dunque si tirerebbe fuori dalla corsa per Osimhen. Sulle tracce dell’attaccante nigeriano, ormai separato in casa, resta il PSG ma potrebbe tornare in ballo anche l’Arsenal. Discorso diverso quello dell’Arabia Saudita, che continua a seguire il giocatore ma il cui progetto non lo convince a pieno.