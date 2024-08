Come riporta il Corriere dello Sport, Mario Rui non farà parte del Napoli nella prossima stagione. Dopo i due giorni liberi concessi da Conte, il Portoghese non ha fatto ritorno a Castel di Sangro con il gruppo e oggi non ha partecipato all’allenamento. Secondo il giornale c’è un accordo tra il club e il giocatore sulla sua cessione. Le parti si rivedranno dopo la partita di Coppa Italia per definire il tutto.