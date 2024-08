L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa per portare Romelu Lukaku al Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli rompe gli indugi e prepara la missione a Londra, vuole Lukaku senza aspettare di dar via prima Victor Osimhen. Ora Conte e De Laurentiis non possono più attendere, la punta tanto desiderata deve essere pronta per la prima in campionato. Il lieto fine non è scontato e non è ancora detto che arrivi in fretta. Ma d’un colpo la trattativa è lievitata nelle ultime 24 ore. Il centravanti belga arriva a titolo definitivo, per una cifra attorno ai 27 milioni di euro. Per Big Rom un ingaggio da 6 milioni più bonus. Lukaku sta tenendo duro il più possibile perché l’Aston Villa era pronto a pagare 35 milioni il suo cartellino, ma alla fine il Chelsea ha dovuto accontentare il giocatore che ha accettato una notevole riduzione dello stipendio.