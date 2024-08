Di Marzio: “David Neres vuole solo il Napoli. Intanto, il Benfica fissa il prezzo per il brasiliano”

Mentre Manna e la società partenopea lavorano per le uscite sul mercato, si muove qualcosa anche in entrata. Dopo aver piazzato solo colpi per il reparto difensivo, il Napoli vuole chiudere per un’esterno d’attacco: stiamo parlando di David Neres.

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli continua a lavorare per David Neres: “È lui l’esterno individuato per migliorare l’attacco da mettere a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’apertura delle ultime ore, David Neres vuole soltanto il Napoli. Sul classe 1997 c’è anche il PSV Eindhoven, ma l’ex Ajax vuole giocare con gli azzurri di Antonio Conte”.

Intanto, il Benfica fissa il prezzo: il brasiliano è valutato 25 milioni di euro dal club portoghese.