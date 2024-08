L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone valutato 12 milioni, è un pallino del ds Manna. Le cessioni di Gaetano e Folorunsho avrebbero chiuso l’incastro più velocemente, ma ora il Napoli dovrà lavorare ancora un po’ per dipingere il quadro atteso da Conte. Meglio se in tempo per l’inizio del campionato: l’allenatore ha fretta, aspetta rinforzi, ha bisogno di altra qualità e quantità in rosa.