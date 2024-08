L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Billy Gilmour è l’uomo scelto da Conte per rinforzare il reparto, per offrire soluzioni di gioco verticale e un’alternativa vera a Lobotka. Mediano rapido, capace di garantire quell’intensità che piace a Conte nel corso della partita. E’reduce dall’Europeo con la Scozia E con il Brighton ha un contratto fino al 2026. Il club inglese ha rifiutato la prima offerta da una decina di milioni di euro, ma il rilancio è già pronto, tra bonus e base fissa si chiuderà intorno a 12 milioni. Gilmour ha già accettato la destinazione ed è soltanto in attesa che si sblocchi il mercato in uscita per poter approdare in azzurro.