Napoli-Girona – Le formazioni ufficiali dell’ultima amichevole azzurra a Castel di Sangro

Alle 18.30 il Napoli di Antonio Conte giocherà l’ultima amichevole di queste due settimane di ritiro contro il Girona, preparandosi per la sfida con il Modena in Coppa Italia. Gli azzurri faranno ancora una volta a meno di Osimhen, che sta aspettando la cessione, anche se al momento per lui offerte concrete non sono arrivate. In attacco ci saranno Kvaratskhelia e Politano alle spalle di Raspadori, che giocherà nuovamente nel ruolo di prima punta. A centrocampo i soliti Lobotka e Anguissa. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Spinazzola; Lobotka; Anguissa; Mazzocchi; Politano; Raspadori; Kvaratskhelia

Girona – Gazzaniga; Arnau; David Lopez; Blind; Van De Beek; Valery; Francés; Bryan Gil; Yangel Herrera; Martin; Portu