L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il ds Manna ha anche altri nomi in agenda. Per quanto riguarda il ruolo di esterno d’attacco, il profilo che piace maggiormente è quello di David Neres del Benfica. Sullo sfondo resta il nome di Domenico Berardi, che potrebbe diventare un’opzione a fine mercato specie se i medici confermeranno che già a novembre potrebbe rientrare