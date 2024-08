L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano Conte è tra i migliori in assoluto, ma è anche un tecnico che punta sul lavoro di qualità e che per vincere ha bisogno di varie soluzioni all’altezza. Il centravanti è il punto focale. Se alla fine Osimhen andrà via è legittima la sua fretta di allenare Lukaku. Ma Conte aspetta anche altri rinforzi: il ds Manna ha ricamato con Gilmour, Brescianini e Neres con lo stesso anticipo usato per prendere Buongiorno, Marin e Spinazzola e per definire l’intesa con Lukaku, ma senza uscite non saranno sbloccati altri acquisti. È la regola del mercato azzurro.