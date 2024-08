L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano uno dei nomi sul mercato è quello di Gianluca Gaetano. Il Napoli rifiuta e rende chiare le proprie condizioni: si priverebbe di Gaetano solo a titolo definitivo e valuta il suo giocatore 12 milioni di euro. Il Cagliari, invece, ne offre 8. Una distanza non enorme ma comunque consistente che andrà ridotta e colmata nei prossimi giorni. Il Cagliari ha chiesto informazioni anche per Cheddira che piace pure all’Espanyol. La situazione di Cheddira è legata anche a quella di Osimhen e Simeone, i due potrebbero partire e quindi dare la possibilità al marocchino di restare in azzurro, ma al momento è tutto fermo