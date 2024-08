L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attaccante in casa Napoli. Secondo il quotidiano Antonio Conte comincia ad avere inevitabili urgenze. Il mister ha si stravolto la squadra in ventidue giorni di lavoro restituendole anima, identità, gioco e personalità. La crescita è stata graduale fino al Brest, squadra da Champions. E’ molto soddisfatto del lavoro in campo e delle prime operazioni della società sul mercato. Ma ora inizia ad avere una certa fretta su alcune cose. A partire dal volto del centravanti di una squadra che al momento, considerando i dubbi sul futuro di Osimhen, Simeone e Cheddira può contare sulla certezza Raspadori. In attesa di Lukaku, che vuole tornare da Conte e aspetterà il Napoli fino all’ultimo istante utile e si sta allenando da solo a Cobham per farsi trovare pronto quando sarà definita la situazione Osimhen