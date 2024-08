L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano ci sono novità per l’approdo di Billy Gilmour in azzurro. Il centrocampista scozzese ha aperto con entusiasmo all’idea di trasferirsi al Napoli. Il suo contratto scade nel 2026 e c’è già l’intesa con il club azzurro. Gilmour, però, sa bene che il suo eventuale arrivo dipenderà da due fattori: l’uscita di Gaetano o Cajuste e, ovviamente, l’accordo tra il Napoli e il Brighton. Non è stata sufficiente la prima proposta da 10 milioni, ne servirà un’altra, più generosa, per strappare il sì degli inglesi. De Laurentiis è pronto al rilancio.