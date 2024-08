Il mercato del Napoli continua, e come riportato dell’esperto Gianluca Di Marzio ci saranno movimenti in attacco e a centrocampo. Sulla mediana si aspetta l’uscita di uno tra Cajuste e Gaetano per provare ad acquistare Billy Gilmour, attraverso un’offerta da 12 milioni più bonus. Per l’attacco l’esterno preferito è David Neres del Benfica, per cui però c’è il bisogno di un importante esborso dal punto di vista economico. Questo il tweet:

