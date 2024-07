Fabrizio Romano, esperto di mercato, parla sul suo canale YouTube della situazione di Victor Osimhen: “Osimhen ha detto sì al Paris Saint Germain, ma la trattativa tra Napoli e Psg è completamente il stand-by. Così, il club azzurro ha iniziato a discutere dell’affare col Chelsea, analizzando la possibilità di uno scambio (con forte conguaglio in favore del club azzurro) con Romelu Lukaku

Bisogna chiarire una cosa sulle posizioni di Osimhen e del suo agente: sono contrari a muoversi in prestito con opzione di acquisto, bisognerebbe eventualmente chiudere con un prestito con obbligo di riscatto.Altra parte fondamentale della vicenda è l’ingaggio: dovesse andare in prestito al Chelsea dovrebbe tagliarsi l’ingaggio e non è disposto a farlo”.