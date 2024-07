L’edizione odierna di The Athletic ha fatto il punto su un’idea di mercato nata nelle ultime ore. Secondo il quotidiano britannico attualmente è in corso tra Napoli ed Chelsea la trattativa con il Chelsea per ingaggiare Romelu Lukaku, e nel frattempo si sta discutendo anche sul trasferimento di Victor Osimhen nella direzione opposta. C’è però un aspetto da considerare nella trattativa. Il belga arriverebbe a Napoli a titolo definitivo, mentre Osimhen andrebbe in Inghilterra con la formula del prestito, da capire se diritto o obbligo.