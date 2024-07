Sky – Carnevali su Berardi: “Va via? Deve arrivare un’offerta importante, vedremo”

Giovanni Carnevali amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato“. Queste le sue parole su Domenico Berardi:

“Ci possono stare gli interessi per lui, ora deve soltanto pensare a recuperare del tutto perchè è in un percorso di recupero. Secondo me è normale che giocatori come lui abbiano richieste ogni sessione estiva. Deve arrivare un’offerta importante, vedremo se arriverà. Lui è il nostro giocatore più importante, se siamo retrocessi è anche per colpa della sua assenza. Per ora ciò che conta, è il suo recupero. Poi si vedrà”.